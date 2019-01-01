أبو تريكة: محمد صلاح لا يُقارن وأشتاق لجماهير الأهلي

أبو تريكة يتحدث عن المقارنة مع محمد صلاح

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

رفض محمد أبو تريكة، لاعب فريق النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، المقارنة بينه وبين محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.

ويتواجد أبو تريكة في الأردن حاليًا، للمشاركة في مباراة اعتزال الفلسطيني فادي لافي.

محمد أبو تريكة قال خلال تصريحات لصحيفة "الملاعب" الأردنية: "أعتز بالأردن مثل جميع دول العربية، وهي الزيارة الأولى لي هنا، وأتمنى أن لا تكون الأخيرة".

لاعب الأهلي السابق تابع: "بعدما بعث لي لافي الدعوة لبيتها على الفور، لأن القضية الفلسطينية تمثل شيئًا كبيرًا بالنسبة لي، وأعد كل من سيحضر المباراة، بتقديم مباراة جيدة، بمشاركة نجوم كبار، لاختتام مسيرة لافي بشكل جيد".

من جيل تريكة وحتى صلاح - التشكيل المثالي لمصر في العقد الأخير

وواصل: "اعتزال كرة القدم أصعب أهم قرار لأي لاعب خلال مسيرته، ولكن ما سيبقى هو الرصيد الجماهيري، تعلمت أن البساطة هي سر النجاح، ولا أحمل كرهًا لأي شخص".

تريكة رفض المقارنة بينه وبين محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، حيث قال: "صلاح لا يقارن بأحد، لأنه صنع تاريخًا كبيرًا، من الصعب الوصول إليه، لأنه تجاوز الحدود المحلية والعربية، وماركة عالمية وهرمًا متحركًا، وأمامه عدة سنوات لتحقيق المزيد من الإنجازات".

محلل قنوات "بي إن سبورتس" القطرية أردف: "أرى أن ممارسة كرة القدم أسهل من التحليل، لأنني واجهت بعض الصعوبات في البداية، ولكن بعد التعمق في المجال أصبحت الأمور أكثر سهولة، والرخصة التدريبية ستساعدك أيضًا".

واختتم أبو تريكة تصريحاته قائلًا: "أشتاق إلى الجماهير والفرحة بعد الأهداف، وأيضًا شعور سعادة الجماهير، وهدفي في الصفاقسي عام 2006 هو الأغلى ف مسيرتي".

أبو تريكة أعلن اعتزاله كرة القدم في عام 2013، بعد التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا، على حساب فريق أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.