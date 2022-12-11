"محظوظ للتواجد في كأس العالم" .. أنشيلوتي يسخر من فرصة مودريتش الضائعة

حتى الكرواتي سخر من نفسه بعد تلك الكرة!

سخر مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي ولاعبه فيديريكو فالفيردي من نجم الفريق لوكا مودريتش بعد فرصته الضائعة في مباراة قادش الأخيرة بالليجا.

وكانت النتيجة تشير لتقدم الفريق الملكي بهدفين نظيفين عندما مرر فينيسيوس جونيور كرة للكرواتي أمام المرمى الخالي، ليضعها الأخير في الخارج بغرابة شديدة.

We're not used to seeing Modric miss those... 😮 pic.twitter.com/pd3nNht57Y — LaLigaTV (@LaLigaTV) November 10, 2022

ولم يفوت أنشيلوتي الفرصة للسخرية من نجمه عقب اللقاء وقال للإعلام: "قلت له لا مشاكل، ولكن لا أعلم كيف سيتواجد في كأس العالم مع كرواتيا، محظوظ للغاية!".

فالفيردي استخدم وسائل التواصل للسخرية من زميله وكتب: "يبدو أنهم حركوا المرمى"، ليرد مودريتش نفسه قائلاً: "سمعت أن أحدهم أهدر فرصة سهلة للغاية اليوم".

Dicen que alguién ha fallado una ocasión muy clara... 🙈🙈🙈🙄🙄🙄😅😅😅😂 pic.twitter.com/HW6twN2Zhd — Luka Modrić (@lukamodric10) November 11, 2022

يذكر أن ريال مدريد ختم مبارياته في الليجا قبل التوقف الخاص بكأس العالم بالانتصار بهدفين مقابل واحد على ضيفه قادش، ليواصل مطاردة برشلونة في القمة.