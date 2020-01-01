محرز مقابل ديبالا .. صفقة تبادلية مدوية في الطريق

مانشستر سيتي ويوفنتوس على أعقاب صفقة تبادلية

ذكرت مصادر صحفية أن مانشستر سيتي ويوفنتوس في أعقاب صفقة تبادلية بين الثنائي رياض محرز وباولو ديبالا ستكون الحدث الأبرز في حال تمت.

رياض محرز لا يحظى بالثقة الكاملة من قبل المدير الفني بيب جوارديولا، وهو موقف قد يؤدي إلى رحيله في يناير المقبل.

وحسب مصادر إيطالية فإن الرحيل ربما يكون ليوفنتوس، وفي إطار صفقة تبادلية يناقشها الطرفان في الوقت الحالي للاعب آخر لا يحظى بثقة أندريا بيرلو.

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اللاعب الذي من المفترض أن ينضم إلى مانشستر سيتي سيكون باولو ديبالا والذي كان أحد أفضل لاعبي الدوري الإيطالي في الموسم الماضي بات خارج الحسابات نسبيًا.

وبحسب معلومات من الصحافة الإنجليزية، قد يغادر قائد المنتخب الجزائري رياض محرز مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأضافت المصادر أنه من الممكن أن ينضم رياض محرز إلى يوفنتوس، بينما يقوم باولو ديبالا بالعكس، وسيكون بيب جوارديولا ممتنًا للغاية للاعب الأرجنتيني ويمكن أن يسمح لمحرز بالانضمام إلى السيدة العجوز ليتمكن من ضمه.

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يذكر أن ديبالا كان قريبًا من الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي من بوابة مانشستر يونايتد في صفقة تبادلية أخرى كانت ستحمل روميلو لوكاكو إلى يوفنتوس.