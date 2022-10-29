محرز: ليفربول يستطيع العودة والجميع يمكنه منافسة سيتي على الدوري

علي رفعت
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Riyad Mahrez Manchester City 2022-23Getty
مانشستر سيتيرياض محرزأرسنالالدوري الإنجليزي الممتاز

رياض محرز يؤمن أن ليفربول يستطيع العودة.

أكد رياض محرز نجم فريق مانشستر سيتي على ثقته في قدرة فريق ليفربول في العودة وتقديم مباريات طيبة وتحقيق نتائج أفضل بحلول نهاية الموسم.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها الجزائري لصالح الموقع الرسمي لمانشستر سيتي، وأكد خلالها أن مستويات آرسنال أيضًا جيدة، وأن الكثير من الفرق تستطيع منافسة الفريق على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وقال محرز: "أظن أن آرسنال جيد للغاية خلال الموسم الجاري، كل الستة الكبار هذا هو حالهم، حتى ليفربول وهم في مركز بعيد".

وأضاف: "أعتقد أن ليفربول يستطيع أن يتواجد في المراكز المتقدمة بحلول نهاية الموسم، الجميع يستطيع أن ينافسنا على لقب الدوري والبطولات الأخرى".

وكان مانشستر سيتي قد حقق الفوز على نظيره ليستر بهدف نظيف ليحصل الفريق على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بشكل مؤقت بـ 29 نقطة حتى يخوض آرسنال مباراته ضد نوتنجهام مساء الأحد.

من سيفوز بالدوري الإنجليزي هذا الموسم؟

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من سيفوز بالدوري الإنجليزي هذا الموسم؟

  • 11264ليفربول
  • 16979مانشستر يونايتد
  • 57320مانشستر سيتي
  • 29580فريق آخر
115143 الأصوات
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