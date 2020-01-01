محرز: فودين سيكون لاعبًا كبيرًا

محرز يشيد بفيل فودين بعد إشادة جوارديولا به

أشاد الدولي الجزائري رياض محرز بتطور زميله في مانشستر سيتي البالغ من العمر 20 عاما فيل فودين ودعمه للتألق على الجانبين المحلي والدولي.

وكان فودين قد تألق في الجولتين الماضيتين وسجل ثلاثة في مباراة مانشستر سيتي أمام آرسنال والتالية لها أمام بيرنلي ليحظى بالعديد من الإشادات.

وحول ذلك، ألقى رياض محرز بثقته خلف زميله فيل فودين متوقعًا أنه سيصبح لاعبًا كبيرًا لمانشستر سيتي و لمنتخب إنجلترا في المستقبل.

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أضاف النجم الجزائري في تصريحات لقناة النادي الرسمية: "منذ وصولي تحسن فيل كثيرًا. لقد كان يتدرب معنا وهو لا يزال صغيرًا، ولكنني لاحظت أنه يتحسن كثيرًا"

وتابع: "لديه الكثير من الوقت للتحسن ولأن يكون أفضل لاعب في هذا الناديفي إنجلترا بشكل عام، أثق في قدراته وفي رغبته المستمرة في أن يصبح الأفضل"

وبالنسبة لمحرز مع هدفين ضد بيرنلي، سجل محرز الآن 10 أهداف على الأقل في جميع المسابقات في خمسة مواسم متتالية، ليواصل أرقامه المميزة في البريميرليج.

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يذكر أن مانشستر سيتي يحتل وصافة الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق كبير عن المتصدر ليفربول الذي بات قاب قوسين أو أدنى من تحقيق اللقب.