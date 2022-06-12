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ليونيل ميسي

محذرًا هولندا من ميسي.. فان دايك: علينا التوصل لخطة جيدة

مازن زكي
مازن زكي
7:17 م غرينتش+2 6‏/12‏/2022
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فان دايك يحذر هولندا من ميسي

حذر فيرجيل فان ديك لاعبي المنتخب الهولندي من أن ليونيل ميسي دائمًا ما يكون "هادئًا في مكان ما" قبل مواجهة الأرجنتين في ربع نهائي كأس العالم قطر 2022.

حيث كان ميسي هو رجل التأهل ضد أستراليا بعدما قدم مباراة كبيرة سجل فيها هدفًا وساهم في فوز الأرجنتين، وبالتالي يحذر فيرجيل زملائه من أسلوب ليونيل في حسم المواجهات.

حيث قال للصحفيين: "الشيء الصعب فيه هو عندما نهاجم، فهو يظل هادئًا في مكان عند زاوية أو شيء من هذا القبيل، عليك أن تكون حادًا جدًا فيما يتعلق بالتنظيم الدفاعي. إنهم يبحثون عنه دائمًا لمحاولة جعل الأمر صعبًا علينا في الكرات المرتدة".

وواصل: "ليس الأمر أني ضده أو هولندا ضده، لكن هولندا ضد الأرجنتين. لا أحد يستطيع أن يفعل ذلك بمفرده، سيتعين علينا التوصل إلى خطة جيدة".

جدير بالذكر أن المنتخب الهولندي سيلعب ضد الفريق الأرجنتيني يوم الجمعة المقبل ضمن الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم قطر 2022.

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