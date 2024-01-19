محترف النصر يقترب من تعويض هندرسون في الاتفاق

الاتفاق يقترب من تعويض هندرسون

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بدأ نادي الاتفاق في التحرك سريعًا من أجل تعويض رحيل النجم الإنجليزي جوردان هندرسون، الذي انتقل إلى أياكس الهولندي خلال فترة الانتقالات الشتوية، حيث اقترب من حسم التعاقد مع أحد محترفي نادي الاتفاق.

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وكشف الإعلامي سانتي أونا عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن أن نادي الاتفاق توصل إلى اتفاق شفهي مع نادي النصر، من أجل استعارة الإيفواري سيكو فوفانا خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأشار أونا إلى أن القرار سيكون بيد اللاعب الإيفواري، بالموافقة على الانتقال إلى الاتفاق، أو اختيار الانتقال إلى أي فريق آخر.

ويسعى النصر في نفس الوقت، التخلص من فوفانا خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، من أجل إفساح الفرصة أمامه لإعادة قيد الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا في قائمته من جديد.

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سانتي أونا أشار أيضًا إلى أن هناك العديد من الأندية الأوروبية والسعودية، التي ترغب في ضم سيكو فوفانا خلال فترة الانتقالات الجارية.

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