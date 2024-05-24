"محتار بين الأهلي والجزائر!" .. أزمة جديدة تواجه رياض محرز وتهدد حلمه الكبير

ماذا يحدث مع رياض محرز؟..

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"محتار بين النادي الأهلي السعودي ومنتخب الجزائر".. هذا هو حال النجم الكبير رياض محرز، الذي قرر أن يحط الرحال في المملكة العربية، خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

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محرز البالغ من العمر 33 سنة، انضم إلى الأهلي في صيف 2023؛ قادمًا من الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، والذي توّج معه بالثلاثية التاريخية "الدوري المحلي، كأس الاتحاد وأبطال أوروبا"، في الموسم الرياضي الماضي.

ووفقًا لعددٍ من الصحف والمواقع الجزائرية، لا يريد نجم النادي الأهلي، المشاركة في أي مباراة مع المنتخب الوطني، خلال الفترة القادمة؛ رغم رفضه الاعتزال الدولي.

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وكشف موقع "fennecfootball" وصحيفة "dzfoot"، مساء اليوم الجمعة، عن أن رياض محرز يعلم أنه تنتظره روزنامة صعبة للغاية، في الموسم الرياضي القادم 2024-2025، مع الفريق الأهلاوي.

وأشارا إلى أن الأهلي سيلعب الموسم الرياضي القادم، في 4 مسابقات مختلفة؛ هي "الدوري المحلي، كأس الملك، النخبة الآسيوية والسوبر السعودي"؛ ومع اقتراب محرز من سن الـ34 عامًا، أصبح من الصعب على اللاعب، أن يخوض كل هذه المباريات مع لقاءات المنتخب الجزائري كذلك.

لكن.. حسب "fennecfootball" و"dzfoot"، يريد محرز أن يحقق حلمه الكبير، بالمشاركة في كأس العالم للمنتخبات 2026؛ لذلك يبقى السؤال: "هل سيوافق مدرب منتخب الجزائر أن يضم اللاعب إلى قائمة المونديال - حال التأهل - دون أن يخوض أي مباراة في التصفيات؟!".

جدير بالذكر أن تقارير أعلنت في الساعات القليلة الماضية، رفض محرز الانضمام إلى الجزائر، في معسكر يونيو القادم، وتأجيل النظر في مستقبله الدولي، حتى فترة التوقف لشهر سبتمبر 2024.

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