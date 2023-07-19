محاولة النصر الأولى للتخلص من جيسلان كونان تفشل .. نادٍ سعودي "قلق" من ضمه!

زهيرة عادل
Nassr 2023 - Ghislain KonanAl Nassr Twitter
انتقالاتالنصرغيسلان كوناندوري روشن السعوديالإتفاق

تألق الإيفواري مع النصر لا يكفي وحده لإقبال الأندية على التعاقد معه!

رغم مستوى الإيفواري جيسلان كونان؛ ظهير أيسر النصر السعودي، الرائع الذي ظهر به الموسم الماضي إلا أن مهمة تخلص العالمي منه ليست بالأمر السهل.

العالمي وضع كونان ضمن قائمة الراحلين، في ظل بحثه عن تدعيم مركز الظهير الأيسر بلاعب عالمي خلال الميركاتو الصيفي الجاري، لكن حتى هذه اللحظة لم يتعاقد مع البديل.

ووفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية فإن إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر، تسعى لعرض الإيفواري على أحد الأندية السعودية، لكن لم تجد نادٍ يوافق على ضمه بعد.

وأوضحت الصحيفة أن النصر عرض اللاعب على نادي الاتفاق، لكن الأخير لا يزال مترددًا بشأن إتمام الصفقة، في ظل قلقه من عدم قدرته على سداد راتبه الشهري.

محاولات النصر السريعة للتخلص من كونان تأتي في ظل التقارير التي تتحدث عن اقترابه من ضم الظهير الأيسر أليكس تيليس من مانشستر يونايتد الإنجليزي، بحسب التقارير الصحفية المنتشرة.

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

21670 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 11659كريم بنزيما
  • 1379خاليدو كوليبالي
  • 2037روبرتو فيرمينو
  • 1115نجولو كانتي
  • 2744مارسيلو بروزوفيتش
  • 2736صفقة أخرى
21670 الأصوات

اختيارات المحررين