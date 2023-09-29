محاولات قد تفشل .. إغراءات سعودية لخطف "اسم كبير" في إنتر

هل ينجح اتحاد الكرة في حسم الصفقة؟

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بعد أن نجح نادي النصر في التعاقد مع جويدو فينجا المدير التنفيذي السابق لنادي النصر، ليُصبح مُديره التنفيذي الجديد، دخل اتحاد الكرة السعودي في مفاوضات مع اسم كبير في نادي إنتر.

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وأشارت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، إلى أن اتحاد الكرة السعودي، مهتم بالتعاقد مع أليساندرو أنتونيلو الرئيس التنفيذي لنادي إنتر ولكنه ليس مستعدًا للموافقة على هذا الأمر.

وأضافت الصحيفة أن أنتونيلو يُريد الاستمرار كرئيس تنفيذي لشركة نادي إنتر حاليًا، ولا يفكر في الرحيل عنها، على الرغم من العرض السعودي المغري.

وتولى أنتونيلو منصب الرئيس التنفيذي لنادي إنتر منذ عام 2017، وهو عضو مجلس إدارة في رابطة الأندية الأوروبية، كما يُدير مصالح إنتر التجارية والتسويقية والإعلامية.

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تأتي تلك الخطوة بعدما تعاقد اتحاد الكرة السعودي مع الإيطالي روبرتو مانشيني، الذي أصبح مديرًا فنيًا للأخضر.

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