بعد محاولات خطف بروزوفيتش وتاليسكا .. عملاق برازيلي يهدد استمرار نجم جديد في النصر

العروض تنهال على نجوم النصر "الأجانب"

SHAHID

في اليومين الماضيين.. زاد الحديث كثيرًا، عن "مستقبل" عدد من النجوم الأجانب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

النصر يضم 8 أجانب على أعلى مستوى؛ في مقدمتهم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، والجناح السنغالي ساديو ماني، ومتوسط الميدان الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش.

وتلقى بروزوفيتش، إلى جانب البرازيلي أندرسون تاليسكا والإيفواري سيكو فوفانا، عروضًا للرحيل عن العالمي والعودة إلى الملاعب الأوروبية، خلال الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2024".

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وبعد هذا الثلاثي.. بدأ الحديث الآن عن الظهير الأيسر البرازيلي أليكس تيليس، والذي انضم إلى النصر، في صيف العام الحالي فقط، قادمًا من العملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد.

ووفقًا لصحيفة "جلوبو"، اليوم الجمعة، يرغب نادي فلامنجو البرازيلي، في التعاقد مع تيليس؛ حيث وضعه على رأس أولوياته، خلال الميركاتو الشتوي القادم.

الصحيفة البرازيلية الشهيرة، شددت على أن فلامنجو، يُعاني بشدة في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيسر؛ لذلك قرر التعاقد مع نجوم جدد، لحل هذه الأزمة، ومن بينهم لاعب النصر.

SHAHID