محاميه يوضح الحقيقة .. هل يشتري دونالد ترامب إنتر؟

محامي الرئيس الأمريكي السابق يتحدث عن فكرة شراء نادي إنتر..

كشف جو تاكوبينا، محامي دونالد ترامب، مازحًا عما سيتطلبه الأمر لاستحواذ رئيس الولايات المتحدة السابق على نادي إنتر الإيطالي.

النادي الإيطالي معروض للبيع حاليًا، حيث يعاني ملاكه الصينيون من مشاكل مالية على مدار العامين الماضيين، لكن لم يتم العثور حتى الآن على مشترٍ مستعد لدفع السعر المطلوب لبيع النادي، والبالغ مليار يورو.

وفي مقابلة مع "the Italian Football Podcast" تحدث تاكوبينا عن اهتمام ترامب بكرة القدم والدوري الإيطالي.

وخلال المقابلة، سُئل تاكوبينا عما إذا كان بإمكانه إقناع ترامب بشراء إنتر من الصينيين، ليرد قائلًا: "إذا تحديته وقلت له إنه لن يفوز بأي شيء مع إنتر، فمن المحتمل أن يشتري النادي ليثبت لي أنني كنت مخطئًا".

واختتم: "إنه يحب كرة القدم قليلًا، لكن شغفه يتمثل في الجولف، إنه ليس من عشاق كرة القدم لكنه يفهم الرياضة ويحبها".