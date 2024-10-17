محاميته تواصل الدفاع المستميت: مبابي "يحتفظ بتفسيراته" حتى يستدعيه القضاء السويدي!

نجم ريال مدريد يواجه حملة شعواء

قالت محامية اللاعب كيليان مبابي، ماري أليكس كانو برنارد، إن لاعب ريال مدريد "يحتفظ بتفسيراته" للنظام القضائي السويدي إذا لزم الأمر، وهو الذي ربطته وسائل إعلام سويدية بتحقيق في قضية اغتصاب مزعومة بالعاصمة السويدية ستوكهولم.

وأفادت برنارد التي تظهر كثيرًا في الصحافة هذه الأيام دفاعًا عن موكلها بأنه "يحتفظ بتفسيراته، إذا لزم الأمر، للنظام القضائي السويدي" وذلك في تصريحاتها لوكالة الأنباء الفرنسية.

واستنكرت برنارد بشدة "الاتهامات الإعلامية بأن كيليان مبابي قدم توضيحات حول مسار رحلته إلى ستوكهولم" في إشارة إلى اعترافه بمقابلة الضحية المذكورة.

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وقالت محامية مبابي في وقت سابق، إنهم يعدون شكوى بتهمة التشهير، مرفقة بنفي تام للوقائع التي ربطته في الساعات الأخيرة بالاعتداء على امرأة.

وأكدت أنه على الرغم من عدم ذكر المدعي العام اسم مبابي في التحقيقات، لكن هذا لن يمنعهم من اتخاذ الإجراءات القانونية.