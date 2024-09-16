ماذا قال نجم النصر؟

يترقب الجميع بدء جلسات الاستماع في الاتهامات الموجهة إلى مانشستر سيتي اليوم الإثنين، بشأن 115 مخالفة مزعومة تتعلق بانتهاك قواعد اللعب المالي النظيف.

النادي الإنجليزي الحاصل على لقب البريميرليج في آخر 4 نسخ يواجه ما يعرف باسم "محاكمة القرن"، عن مخالفات وقعت بين 2009 و2018 في جلسة استماع مستقلة بمكان مجهول، علمًا بأن التحقيقات سوف تستمر لمدة شهرين، قبل صدور الحكم النهائي مطلع 2025.

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وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن مسؤولي مانشستر سيتي التنفيذيين أخبروا اللاعبين بأن النادي لن يخسر "تجربة القرن" ضد الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال إيمريك لابورت، لاعب النصر السعودي الحالي ومانشستر سيتي السابق، إن اللاعبين مطمئنين من أنه "لا يوجد ما يدعو للقلق".

وأضاف: "عندما كنت هناك وانتشر الخبر جاء المدير الرياضي والرئيس التنفيذي وأخبروا جميع اللاعبين والموظفين أنه يمكننا جميعًا أن نكون هادئين للغاية، لأنه لم يتم كسر قاعدة واحدة من قبل النادي".

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وأتم: "أخبرونا أن كل شيء على ما يرام ولهذا السبب نعتقد جميعًا أن السيتي سيكون على ما يرام، لا أعتقد أنه سيكون هناك أي مشاكل. لكن كما يقول بيب جوارديولا دائمًا، إذا حدث خطأ ما، فسيتعين عليهم دفع ثمنه".