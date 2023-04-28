محادثة واضحة بين هاري كين وتوتنهام.. بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد يترقبان النتيجة

مستقبل هداف توتنهام في شمال لندن محل شكوك

لا يزال المهاجم هاري كين الذي أصبح هداف توتنهام وإنجلترا على مر العصور هذا الموسم، محل التساؤل حول المدة التي سيقضيها في نادي شمال لندن، هذا لأنه يقترب من السنة الأخيرة من عقده الحالي ولم يقدم أي مؤشر على أنه سيتم تمديد عقده.

لفتت حالة عدم اليقين تلك أنظار مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ، وسيكون الأمر أكثر احتمالًا إذا لم يتأهل توتنهام إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بما سيجعل بقاء كين أمرًا شديد الصعوبة.

عن هذا، قال مدرب توتنهام المؤقت ريان ماسون، الذي ورث زمام الأمور بعد رحيل أنطونيو كونتي: "لقد أجرى محادثة واضحة وصادقة مع مسؤولي توتنهام حول مستقبله وما نحتاج إلى محاولة القيام به لمنحنا أفضل فرصة ممكنة لإنهاء الموسم بشيء ما".

اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا يريد أن يحرز الألقاب بشكل ملح، وهنا نعني الألقاب الجماعية مع فريق يستطيع التتويج كل عام، مع إحرازه العديد من الألقاب الفردية في مسيرته.