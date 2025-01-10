"خانتني مع ذلك القرد الأسود" .. محادثة "عنصرية" وفيديو مُسرب مع كيتا بالدي يشعلان الأزمة بين واندا نارا وإيكاردي

الفضائح لا تنتهي في مسلسل واندا وماوريتو

ارتفعت وتيرة الخلافات بين عارضة الأزياء واندا نارا وزوجها السابق الأرجنتيني ماورو إيكاردي، لاعب جلطة سراي التركي.

علاقة إيكاردي بواندا اشتعلت في الأيام الأخيرة، بعد ظهور تقارير حول علاقة بينها وبين كيتا بالدي لاعب إنتر السابق خلال فترة زاوجها من المهاجم الأرجنتيني، وسط مزاعم بأن ذلك حدث خلال فترة انفصالهما.

وتشغل هذه القضية وسائل الإعلام في الأرجنتين، خصوصًا بعدما نشر برنامج "LAM" لقطات شاشة من رسائل "واتس آب" بين واندا وإيكاردي، بينما يتحدث المهاجم الأرجنتيني عن خيانتها له مع كيتا بالدي خلال فترة زواجهما.

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وتظهر الرسائل اللهجة العنصرية التي يتحدث بها إيكاردي عن لاعب إنتر السابق، حيث قال: "أنت من خنتني مع ذلك القرد الأسود كيتا".

وفي نفس الوقت، نشرت شبكة "el canciller"، مقطع فيديو مُسرب يجمع واندا نارا مع كيتا في إحدى الغرف وهما يرقصان، دون تقديم أي معلومات إضافية، لتزيد الشكوك حول علاقة الثنائي خلال فترة زواج العارضة الأرجنتينية من إيكاردي.

وكانت واندا نارا قد صرحت في وقت سابق بأن علاقتها مع كيتا، حدثت في وقت لاحق بعد انفصالها عن إيكاردي، قائلة: إنه يبتزني من خلال عرض مقاطع فيديو حميمية من كاميرات المراقبة في منازلنا".

وأضافت: "لسوء الحظ اضطررت لتحميل كافة المحادثات التي تؤكد أن علاقتي مع كيتا بالدي حدثت في وقت لاحق، قبل دخول تشاينا في حياتنا كل شيء كان مثاليًا، وعندما أخبرته برغبتي في الانفصال أصيب بالجنون وأقسم أنه سيدمر حياتي".