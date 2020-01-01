جدول مباريات وترتيب مجموعة مصر في تصفيات أمم إفريقيا 2021

تعرف على جدول مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021 والمقرر لها في الكاميرون، وترتيب المجموعة وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يحظي المنتخب المصري بتاريخ كبير كونه أحد أكبر المنتخبات الإفريقية، وهو الأكثر فوزًا بكأس أمم إفريقيا حيث رفع الكأس 7 مرات كانت آخرها في عام 2010 تحت قيادة حسن شحاتة.

أقيمت النسخة الأخيرة من كأس الأمم في مصر، لكن لم يقدم الفراعنة الأداء المنتظر وخرجوا من دور 16 في مفاجأة قوية، لكنه وصل لنهائي الجابون 2017 وخسره من منتخب الكاميرون.

أجريت قرعة تصفيات أمم إفريقيا 2021 يوم الخميس 18 يوليو 2019، واستضافتها مدينة القاهرة قبل نهائي كأس الأمم 2019 بيوم واحد، والذي أقيم على أرض مصر في الفترة بين 21 يونيو و19 يوليو.

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كانت النسخة 32 من البطولة الأقوى في القارة السمراء هي الأولى التي تضم 24 منتخبًا، وبعد نجاح التجربة قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم استمرار المسابقة بنفس النظام في النسخة القادمة، والتي ستستضيفها الكاميرون عوضًا عن نسخة العام الحالي التي سُحبت منها وذهبت للفراعنة لعدم جاهزية الأراضي الكاميرونية لاحتضان المحفل الإفريقي الأهم على صعيد كرة القدم.

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ونتيجة لتفشي فيروس كورونا، قرر الاتحاد الإفريقي تأجيل البطولة لمدة عام على شاكلة ما قام به الاتحاد الأوروبي بخصوص كأس الأمم الأوروبية، لتقام بذلك في يناير 2022 وتستمر الكاميرون في احتضانها.

وفي هذا التقرير، سنتعرف على ترتيب مجموعة مصر في تصفيات أمم إفريقيا 2021 وجدول المباريات والقنوات الناقلة.

ترتيب مجموعات تصفيات أمم أفريقيا 2021، جدول المباريات والقنوات الناقلة

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات أمم أفريقيا 2021

خاض المنتخب المصري مباراتين في تصفيات أمم أفريقيا 2021 ، وتعادل في الأولى مع كينيا 1-1، وتعادل الثانية مع جزر القمر 0-0.

ترتيب مصر في تصفيات أمم إفريقيا 2021

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 جزر القمر 3 1 2 0 2 1 +1 5 2 كينيا 3 0 3 0 3 3 0 3 3 مصر 2 0 2 0 1 1 0 2 4 توجو 2 0 1 1 1 2 -1 1

ما هي القنوات الناقلة لمباريات منتخب الجزائر في تصفيات أمم إفريقيا؟

لدى شبكة قنوات بي إن سبورتس الحقوق الحصرية لبث تصفيات كأس أمم إفريقيا في منطقة شمال إفريقيا، لذلك يمكن متابعة المباريات عبر شاشتها.

كما يمكن لزائري موقع جول متابعة مباريات مصر من خلال البث المباشر الكتابي المقدم لكل المباريات، والذي يبدأ قبلها بحوالي نصف ساعة.

جدول مباريات منتخب مصر في تصفيات أمم إفريقيا 2021