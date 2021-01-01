تعرف على مجموعة الهلال في دوري أبطال آسيا 2021

تعرف على مجموعة الهلال في دوري أبطال آسيا 2021، مواعيد مباريات دور المجموعات والقنوات الناقلة، وما هي البلد المستضيف للمجموعة الأولى؟

أقام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال آسيا 2021 خلال حفل افتراضي يوم الأربعاء 27 يناير 2021.

وأسفرت القرعة عن مواجهات قوية، وجاءت نتيجة القرعة لتعلن عن تواجد نادي الهلال في المجموعة الأولى التي تضم أيضًا شباب الأهلي دبي، ونادي استقلول الطاجيكي، والفائز من مباراة الغرافة وأجمك.

كان الهلال قد تم استبعاده واعتباره منسحبًا من البطولة العام الماضي بعد قرار رسمي من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بعدما أخفق في تقديم اللائحة المطلوبة التي تضم 13 لاعبًا من أجل خوض مباراته أمام شباب الأهلى دبى، في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات بسبب إصابة العديد من اللاعبين ضمن صفوف الفريق بفيروس كورونا.

المزيد من الفرق

يعتبر الهلال من أكثر الفرق تتويجًا بلقب دوري أبطال آسيا بثلاثة ألقاب أخرها الموسم قبل الأخير 2018-19 بعد انتصاره في المباراة النهائية بنتيجة إجمالية 3-0 على أوراوا ريدز الياباني، إذ فاز ذهابًا بهدف أندريه كاريلو وإيابًا بهدفي سالم الدوسري وبافيتمبي جوميس.

وفي هذا التقرير يُقدم لكم جول النسخة العربية كل ما تريدون معرفته عن مجموعة الهلال في دوري أبطال آسيا 2021 .

الصراع العربي وشراسة المنافسة .. تقييم قرعة دوري أبطال آسيا 2021

جدول مباريات الهلال في دوري أبطال آسيا 2021

بحسب نظام بطولة دوري أبطال آسيا الجديد، ستقام مباريات كل مجموعة في دولة واحدة بنظام الدورة المجمعة، ومن المتوقع أن تقام مباريات المجموعة الأولى المتواجد بها الهلال السعودية أو الإمارات.

لم يتم الإعلان عن جدول مباريات دوري أبطال آسيا 2021 حتى الآن، وسيتم إضافته بمجرد الإعلان عنه.

ما هي القنوات الناقلة لمباريات دوري أبطال آسيا؟

ينقل دوري أبطال آسيا في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، وعادةً ما تخصص مجموعة من قنواتها لنقل جميع المباريات.

إذا لم تكن مشتركًا في هذه المجموعة القطرية، فإن النسخة العربية من جول ستقدم لك تغطية لأهم مباريات الهلال في البطولة الآسيوية من خلال خدمة البث المباشر.

مجموعة الهلال في دوري أبطال آسيا 2021