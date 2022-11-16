مجموعة السعودية | دون ليفانوفسكي .. بولندا تنتصر على تشيلي

بولندا تنتصر بهدف قاتل على تشيلي بكامل نجومه

حقق منتخب بولندا الفوز على نظيره تشيلي بهدف دون رد، في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الجيش البولندي.

ويقع المنتخب البولندي في المجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم قطر 2022، والتي تضم أيضًا منتخبات السعودية والأرجنتين والمكسيك.

شهدت المباراة عدم مشاركة النجم روبرت ليفاندوفسكي، حيث تواجد على مقاعد البدلاء، بعدما فضل مدرب المنتخب البولندي عدم إشراكه في المواجهة.

سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب كريستوف بياتيك، بعد خطأ فادح من حارس مرمى تشيلي، وذلك في الدقيقة 85 من عمر المباراة، ليترجم أفضلية منتخب بلاده في اللقاء.

يُذكر أن المنتخب السعودي قد خسر أمام كرواتيا بهدف دون رد، بينما حقق الأرجنتين الانتصار على الإمارات بخماسية دون رد، استعدادًا للمونديال.