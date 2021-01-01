تعرف على مجموعة السد في دوري أبطال آسيا 2021

تعرف على مجموعة السد في دوري أبطال آسيا 2021، مواعيد مباريات دور المجموعات والقنوات الناقلة، وما هي البلد المستضيف للمجموعة الرابعة؟

أجرى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال آسيا 2021 خلال حفل افتراضي يوم الأربعاء 27 يناير 2021.

وأسفرت القرعة عن مواجهات قوية، وبحسب القرعة وقع السد في المجموعة الرابعة مع كل من النصر السعودي، الوحدات الأردني، المتأهل من الملحق بين فولاذ الإيراني والعين الإماراتي.

وستشهد النسخة الجديدة من البطولة الآسيوية مشاركة 40 فريقاً لأول مرة في تاريخ البطولة بدلاً من 32 فريقاً.

السد قدم الموسم الماضي، أداءً مميزًا في الموسم الماضي، واحتل المركز الثاني في مجموعته برصيد تسع نقاط، وبفارق ثلاث نقاط عن النصر المتصدر.

وتأهل الزعيم القطري، إلى دور الـ 16 من البطولة، ولكنه خرج على برسيبوليس الإيراني، عندما خسر منه بهدف دون رد.

وفي هذا التقرير يُقدم لكم موقع جول كل ما تريدون معرفته عن مجموعة السد في دوري أبطال آسيا 2021.

جدول مباريات السد في دوري أبطال آسيا 2021

بحسب نظام بطولة دوري أبطال آسيا الجديد، ستقام مباريات كل مجموعة في دولة واحدة بنظام الدورة المجمعة، ولم يتم الإعلان عن الدول المستضيفة حتى الآن.

لم يتم الإعلان عن جدول مباريات دوري أبطال آسيا 2021 حتى الآن، وسيتم إضافته بمجرد الإعلان عنه.

ما هي القنوات الناقلة لمباريات دوري أبطال آسيا؟

ينقل دوري أبطال آسيا في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورتس، وبطبيعة الحال ستقوم بإذاعة مباريات السد عبر شاشاتها.

أما إن لم تتمكن من مشاهدة المباريات عبر التلفاز، فيمكنك متابعة مباريات السد في البطولة الآسيوية من خلال خدمة البث المباشر، والتي يقدمها موقع جول.

مجموعة السد في دوري أبطال آسيا