مجموعات كأس الاتحاد الآسيوي 2021، جدول المباريات والقنوات الناقلة

تعرف على مجموعات كأس الاتحاد الآسيوي 2021 بعد إجراء القرعة يوم الأربعاء 27 يناير، جدول المباريات والقنوات الناقلة والنظام الجديد للبطولة

يتشوق كل محبي وعشاق كرة القدم في القارة الصفراء إلى بطولة كأس الاتحاد الآسيوي في نسخة قياسية من حيث عدد الفرق المشاركة في البطولة التي وصلت إلى 39 فريقًا، وكان قد قررالاتحاد الآسيوي لكرة القدم إقامة دور المجموعات بنظام البطولة المجمعة.

تم الإعلان عن نتيجة قرعة كأس الاتحاد الآسيوي التي أقيمت اليوم الأربعاء في ماليزيا عبر تقنية الفيديو، والتي أسفرت عن مواجهات مثيرة بين الفرق المشاركة في البطولة.

يشارك في كأس الاتحاد في كل عام فرق يمكن أن نعتبرها من الصف الثاني في آسيا، فعادةً ما يشارك أبطال الدوريات والوصفاء في دوري الأبطال، لكن هذا لا يعني أن المسابقة تخلو من المباريات القوية.

وفي هذا التقرير سنتعرف على مجموعات كأس الاتحاد الآسيوي 2021 ، النظام الجديد للبطولة وأكثر من ذلك.

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ما هو النظام الجديد لكأس الاتحاد الآسيوي؟

يشارك في المسابقة الفرق القادمة من الدول الآسيوية التي لا تزال في طور التطور في عالم الساحرة المستديرة وتلعب في المرحلة الأولى ضد الفرق التي تجاورها من نفس المنطقة الجغرافية.

كأس الاتحاد الآسيوي تُلعب حسب المناطق الجغرافية، وهي خمس مناطق (غرب آسيا ، آسيا الوسطى، جنوب آسيا ، الآسيان وشرق آسيا) حيث يُقام النهائي بين بطل غرب آسيا وبطل المناطق الأربع الأخرى، حيث يُلعب النهائي من مباراة واحدة تُقام على أساس التناوب مرة في الغرب ومرة في الشرق.

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ويشارك في مرحلة المجموعات من النسخة المقبلة 39 فريقاً ،سيتم تقسيمها على 10 مجموعات في كل مجموعة 4 فرق.

يتأهل متصدر كل مجموعة إلى الدور الثاني مباشرةً، وسيلحق بالمتصدرين أفضل ثاني من الغرب، وأفضل مركز ثاني من آسيان.

ما هي القنوات الناقلة لكأس الاتحاد الآسيوي 2021؟

تنقل مباريات كأس الاتحاد الآسيوي على مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، ويتم تحديد القناة الناقلة لكل مباراة قبل موعدها بعدة أيام.

جدول مباريات كأس الاتحاد الآسيوي - الدور التمهيدي الأول

المباراة الموعد المنطقة الجيش النيبالي - شرطة سريلانكا 7 أبريل 2021 الجنوب إيجلز - ثيمفو سيتي 7 أبريل 2021 الجنوب

جدول مباريات كأس الاتحاد الآسيوي - الدور التمهيدي الثاني

المباراة الموعد المنطقة بنجالورو - الفائز من المباراة 1 14 أبريل 2021 الجنوب أباهاني ليميتد داكا - الفائز من المباراة 2 14 أبريل 2021 الجنوب لاو تويوتا - كاسوكا 28 أبريل 2021 آسيان فيساكا - لالينوك يونايتد 28 أبريل 2021 آسيان

جدول مباريات كأس الاتحاد الآسيوي - الملحق

المباراة الموعد المنطقة مركز شباب الأمعري - الكويت 20 أبريل 2021 الغرب الفائز من المباراة 1 - الفائز من المباراة 2 21 أبريل 2021 الجنوب هانثاوادي يونايتد - الفائز من المباراة 1 19 مايو 2021 آسيان بيرسيبورا جايابورا - الفائز من المباراة 2 19 مايو 2021 آسيان

جدول مباريات كأس الاتحاد الآسيوي 2021 - دور المجموعات

ستقام مباريات دور مجموعات كأس الاتحاد الآسيوي 2021 بنظام البطولة المجمعة، وكل مجموعة ستقام مبارياتها تباعًا في إحدى البلدان.

لم تتحدد مواعيد المباريات لكل مجموعة حتى الآن، لكن مباريات الجنوب والوسط والشرق ستقام في الفترة بين 14 و20 مايو 2021، وستقام مباريات الغرب في الفترة بين 23 و29 مايو 2021، أما آسيان فستقام مبارياتها في الفترة بين 22 و28 يونيو 2021.

مجموعات كأس الاتحاد الآسيوي 2021

المجموعة الأولى المجموعة الثانية العهد (لبنان) السلط (الأردن) الحد (البحرين) مركز بلاطة (فلسطين) الوحدة (سوريا) الأنصار (لبنان) النصر (عمان) المحرق (البحرين)

المجموعة الثالثة المجموعة الرابعة تشرين (سوريا) موهون باجان (الهند) السيب (عمان) باشوندارا (بنجلادش) الفيصلي (الأردن) مازيا سبورتس (المالديف) مركز شباب الأمعري / الكويت الفائز من تصفيات جنوب آسيا

المجموعة الخامسة المجموعة السادسة رافشان (طاجيكستان) إيه جي ام كي أو ناساف (أوزبكستان) دوردوي (قرغيزستان) التين عسير (تركمانستان) آهال (تركمانستان) خوجاند (طاجيكستان) - الاي (قرغيزستان)

المجموعة السابعة المجموعة الثامنة هانوي (فيتنام) قدح (ماليزيا) بالي يونايتد (إندونيسيا) ليون سيتي سيلورز (سنغافورة) بوينغ كيت (كمبوديا) سايغون (فيتنام) الفائز من تصفيات آسيان 1 الفائز من تصفيات آسيان 2