مجموعات قوية للسعودية وقطر في كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا

إنجلترا والبرازيل وعرب أفريقيا أبرز الغائبين

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أُعلنت منذ قليل، قرعة كأس العالم للشباب 2019، والمقرر إقامتها في بولندا الصيف المقبل.

ولم تشهد القرعة أي مفاجأت أو مواجهات قوية في مرحلة دور المجموعات والتي تضم 24 منتخباً.

وجاء المنتخب القطري على رأس المجموعة الرابعة رفقة أوكرانيا وأمريكا ونيجريا، بينما جاء المنتخب السعودي في المجموعة الخامسة رفقة بنما ومالي وفرنسا.

وتشهد البطولة غياب المنتخب البرازيلي، ثاني المنتخب تتويجًا باللقب برصيد 5 مرات.

ولم يتأهل أي منتخب عربي من شمال أفريقيا، ليتواصل الغياب العربي الأفريقي للنسخة الثالثة على التوالي.

نتيجة قُرعة كأس العالم تحت 20 سنة بولندا 2019 FIFA: 🇵🇱🏆

ما رأيكم في مجموعة منتخبي السعودية وقطر: 🙂 أم ☹️⁉️ pic.twitter.com/LFNAeDkFsn — FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) February 24, 2019

ويعد المنتخب الأرجنتيني الأكثر تحقيقًا للقب برصيد 6 ألقاب أخرها 2007، فيما يعد المنتخب الإنجليزي حامل اللقب للنسخة الأخيرة، غائبًا عن النسخة الحالية.

ويعد أفضل إنجاز عربي في تلك الفئة السنية، هو فضية نسخة 1981 لصالح المنتخب القطري، وبرونزية 2001 لصالح المنتخب المصري.

وتقام البطولة في الفترة من 23 مايو المقبل وحتى 15 يونيو على الأراضي البولندية.