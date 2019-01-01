مجلس إدارة الوداد يرفع مكافآت اللاعبين لتحقيق الدوري

مجلس إدارة نادي الوداد المغربي يقرر رفع المكافآت للاعبي الفريق من أجل حسم لقب الدوري قبل الرجاء.

فيسبوك تويتر علي رفعت

قرر مجلس إدارة نادي الوداد البيضاوي المغربي رفع مكافآت الفوز للاعبي فريقه خلال المباريات المقبلة المتبقية من الدوري.

جاء هذا بحسب ما ذكرت تقارير صحفية عديدة، حيث أكدت أن الوداد يسعى لحسم اللقب في ظل الضغط المستمر من قبل الخصم الرجاء.

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وكان فريق الرجاء قد حقق الفوز مساء الأمس الأربعاء على نظيره اتحاد طنجة بهدف نظيف واستمر في ضغطه على غريمه الوداد في القمة.

ويسعى سعيد الناصيري رئيس نادي الوداد البيضاوي لرفع الروح المعنوية للاعبي فريقه رغبة منه في حسم لقب الدوري المغربي.

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ويحتل فريق الوداد في الوقت الحالي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 52 نقطة، بينما يأتي الرجاء في المركز الثاني برصيد 43 نقطة.

جدير بالذكر أن فريق الوداد كان قد تعرض للخسارة بهدفين مقابل هدف وحيد أمام حسينية أكادير اليوم في الدوري المغربي.