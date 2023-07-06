"مجرد لاعب آخر" .. نجم كروز أزول يتحدى ليونيل ميسي قبل ظهوره الأول مع إنتر ميامي

نجم وسط كروز أزول لا يشعر بالتهديد من مواجهة ليونيل ميسي المرتقبة..

تترقب جماهير كرة القدم في الولايات المتحدة الظهور الأول للأرجنتيني ليونيل ميسي رفقة نادي إنتر ميامي، والذي من المتوقع أن يكون في مواجهة كروز أزول المكسيكي في 22 يوليو المقبل في بطولة كأس الدوريات، التي تجمع فرقًا من الولايات المتحدة والمكسيك.

لكن يبدو أن ذلك الظهور لميسي الأول رفقة إنتر ميامي لا يمثل عامل تهديد للاعبي كروز أزول، وبالأخص لاعب الوسط الشاب إريك ليرا، الذي يرى أن قائد الأرجنتين لا يختلف عن أي لاعب آخر.

ليرا تحدث خلال مؤتمر صحفي عقده ناديه قائلًا: "إنها فرصة فريدة، وبطولة جديدة نخوضها وعلينا الكفاح من أجل الفوز، لكن الحقيقة فهي مجرد مباراة أخرى بالنسبة لنا".

وأضاف عن مواجهة ميسي: "طالما لديه ساقان وعينان فهو مجرد لاعب آخر، إنها فرصة فريدة حقًا، المدرب أخبرنا أن ميسي مجرد لاعب آخر، من الواضح أنه مهيب بعض الشيء، لكننا سنخرج للفوز بالمباراة".

ميسي ليس الاسم الكبير الوحيد في إنتر ميامي حاليًا، حيث نجح الفريق الأمريكي في الحصول على خدمات زميله السابق في برشلونة سيرجيو بوسكيتس، في حين أن جوردي ألبا ظهير "البلوجرانا" السابق يجري أيضًا محادثات للانضمام إلى الفريق، في غضون ذلك يقال إن النادي الأمريكي يحاول جلب البلجيكي إيدين هازارد إلى ميامي.