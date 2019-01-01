مجدي تراوي: علينا تجاوز هذه الفترة بالتتويج بالسوبر التونسي

مدرب الترجي يتحدث عن السوبر التونسي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد مجدي تراوي، المدرب المساعد لفريق الترجي التونسي، على أن خسارة لقب كأس السوبر الإفريقي تسبب في خيبة أمل كبيرة في صفوف الفريق.

تراوي قال خلال تصريحات خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "هذه أحكام الكرة، وعلينا تجاوز هذه الفترة، بعد خسارة لقب كأس السوبر الإفريقي".

مدرب الترجي تابع: "تركيزنا كان على معالجة اللاعبين معنويًا بعد خسارة كأس السوبر الإفريقي، وذلك استعدادًا للسوبر التونسي".

💬- مجدي عبد الغني يبرر تصريحاته بخصوص أداء #الأهلي و #الزمالك في ملعب برج العرب. pic.twitter.com/gabPrCfPUg — جول مصر (@goaleg) April 1, 2019

مجدي تراوي أردف: "فريقنا قدار على رد الفعل والتتويج بالسوبر التونسي، والترجي معتاد على اللعب تحت الضغط، والمنافسة على البطولات، ولا نمتلك وقتًا كبيرًا للحزن على الخسارة".

واختتم تراوي تصريحاته قائلًا: "سنسعى إلى الفوز بمباراة السوبر التونسي من أجل مواصلة الإعداد للقاء نادي شباب قسنطينة الجزائري، في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا في أفضل الظروف، فهدفنا الرئيسي هو المحافظة على لقب دوري الأبطال".

ويواجه البنزرتي نظيره الترجي مساء اليوم الأثنين، في كأس السوبر التونسي، في ملعب الدحيل في قطر.