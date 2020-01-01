الدوري الإسباني

مجددًا .. فيدال يسخر من التحكيم بعد فوز ريال مدريد بركلة جزاء

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281018 Barcelona Real Madrid Thibaut Courtois Arturo Vidal
Josep Lago/Getty
كيف انتقد فيدال القرارات التحكيمية

 

سخر أرتورو فيدال، لاعب برشلونة، من القرارات التحكيمية في مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو في الجولة 33 من الدوري الإسباني.

ريال مدريد انتصر بهدف من ركلة جزاء سجله سيرخيو راموس ليبتعد عن برشلونة صاحب المركز الثاني بفارق 7 نقاط.

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    ويستطيع برشلونة تقليص الفارق إلى 4 نقاط حال انتصر مساء اليوم، الأحد، على فياريال في ملعب "لا سيراميكا".

    ونشر فيدال عبر حسابه بموقع "إنستجرام" صورة لتعبير ضاحك وذلك بعد احتساب ركلة جزاء لصالح مارسيلو في الدقيقة 70 من اللقاء.

    Reacción Arturo Vidal

    وتعد هذه المرة الثانية التي يسخر فيها فيدال من القرارات التحكيمية في مباراة لريال مدريد، إذ فعلها من قبل عقب إلغاء هدف لنادي فالنسيا ضد الملكي بداعي التسلل.

    وخرج لاعبو ومدرب أتلتيك بيلباو موجهين الانتقادات إلى حكم الفيديو المساعد مؤكدين أنّ الأخطاء التحكيمية دائمًا تصب في صالح ريال مدريد والهدف مساعدة البلانكوس على حصد لقب الدوري الإسباني.

    ريال مدريد لم يحقق لقب الليجا سوى مرتين فقط في آخر 12 موسمًا مقابل 8 لبرشلونة ومرة لأتلتيكو مدريد.

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