"لا مجال للعب بالرديف بعد الآن" .. قرار تاريخي من "فيفا" في بطولة كأس العرب

ثورة جديدة في البطولات العربية..

فاجأ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، المنتخبات العربية، بقرار تاريخي جديد.

الدول العربية أصبحت لها دورًا كبيرًا في عالم الساحرة المستديرة مؤخرًا؛ فبعد تنظيم قطر بطولة "كأس العالم 2022"؛ جاء الدور على السعودية التي ستستضيف "مونديال 2034"، بالإضافة إلى عديد الأحداث الأخرى.

ووفقًا لبيان من "فيفا"، اعتمد مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، خلال اجتماعه، بطولة كأس العرب للمنتخبات بـ"شكل رسمي"، كل 4 سنوات.

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"فيفا" أعلن عبر موقعه، إقامة النسخ الثلاث القادمة من بطولة كأس العرب للمنتخبات، في الدوحة القطرية، أعوام 2025 و2029 و2033.

لكن.. الاتحاد الدولي لكرة القدم أكد على أن البطولة ستكون "خارج" أوقات الأجندة الدولية؛ وستكون لقطر حرية توجيه الدعوة إلى المنتخبات المشاركة.

وفي عام 2021.. وافق "فيفا" على رعاية كأس العرب للمنتخبات، قبل أن يعتمدها بشكل رسمي كل 4 سنوات، خلال اجتماعه الأخير.

وكانت العديد من المنتخبات العربية، وعلى رأسها السعودية؛ تخوض معظم نسخ بطولة كأس العرب، بالفريق الرديف أو باللاعبين تحت 23 سنة.

جدير بالذكر أن منتخب العراق، يحمل الرقم القياسي في عدد التتويجات بكأس العرب "4 مرات"، يليه الأخضر السعودي بـ"لقبين"، ثم مصر وتونس والجزائر والمغرب، بلقب لكل منهم.