مثير للغاية.. كيم كارداشيان تطور "إعجابها" بجود بيلينجهام!

فارق السن ليس أزمة!

يبدو أن جود بيلينجهام، نجم ريال مدريد، يحظى بإعجاب نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان، والذي جعلته سفيرًا للعلامة التجارية لمجموعة SKIMS الخاصة بها الشهر الماضي.

وقالت كارداشيان عن شراكتهما في بيان رسمي: "يسعدني أن أكشف النقاب عن جود كوجه لحملتنا الجديدة، لقد كان دائمًا نجمًا صاعدًا في عالم كرة القدم، لكنه عزز نفسه هذا العام كرمز، وتأثيره على الجيل القادم من اللاعبين والمشجعين لا يمكن إنكاره!".

وذكرت صحيفة ميرور البريطانية، أن "كارداشيان طورت إعجابها باللاعب البالغ من العمر 20 عامًا، حيث تجده جذابًا من الناحية الجسدية".

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ونقلت الصحيفة عن مصادر: "بيلينجهام يعيش في مدريد، ويقال إنه مرتبط (في علاقة)، لكن ليس سرًا أنه إذا أصبح متاحًا، فستكون كيم هناك".

وختمت: "كيم كارداشيان البالغة من العمر 43 عامًا لا تجد أزمة بسبب الفجوة العمرية مع بيلينجهام، الذي تراه مثيرًا، وتبدو معجبة به".

كانت صحيفة "ذا صن" قد ذكرت أن لاعب بوروسيا دورتموند السابق يواعد عارضة الأزياء الهولندية لورا سيليا فالك، والتي يقال إنها سافرت إلى مدريد في زيارات منتظمة إلى منزله في الأشهر الأخيرة.