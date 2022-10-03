مثير للجدل .. هل هدف ريال مدريد ضد أوساسونا صحيح؟

هدف فينيسيوس جونيور في مرمى إسبانيول أثار حالة من الجدل لدى جماهير الدوري الإسباني.

أثار الهدف الذي سجله البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد مساء الأحد في مرمى أوساسونا الكثير من الجدل بعد قرار الحكم جييرمو كوادرا فرنانديز باحتسابه.

ريال مدريد تعادل مع أوساسونا بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت على ملعب "سانتياجو برنابيو" لحساب الجولة السابعة من الدوري الإسباني، ليفقد النادي الملكي الصدارة لصالح برشلونة بفارق الأهداف.

وتمكن فينيسيوس جونيور من افتتاح التسجيل في الدقيقة 42، بعد أن لعب كرة عرضية مرت من الجميع وسكنت شباك أوساسونا، وسط وجود حالة من الشك لوجود تسلل على الألماني أنطونيو روديجر والفرنسي كريم بنزيما.

تشكيك في صحة الهدف

صحيفة "سبورت" الإسبانية، الموالية لنادي برشلونة، أكدت بالفعل أن عرضية فينيسيوس لم تلمس أي لاعب آخر من ريال مدريد.

لكنها أشارت إلى أن الهدف كان من الممكن إلغاؤه بسبب تسلل روديجر وتداخله في اللعبة.

الصحيفة الكتالونية كشفت أن قرار الحكم استند على أنه على الرغم من تواجد روديجر في مسار الكرة، إلا أنه لم يكن في مجال رؤية سيرجيو هيريرا حارس مرمى إسبانيول.

هل هدف فينيسيوس صحيح؟

على الجانب الآخر، حلل الحكم الإسباني السابق، ألفونسو بيريز، هدف فينيسيوس عبر محطة "راديو ماركا" الإذاعية، مشيدًا بقرار الحكم باحتساب الهدف.

وقال: "روديجر وبنزيما كانا في موقف تسلل، لكنهما لم يؤثرا بشكل مباشر على اللعب".

واختتم في تحليله للهدف: "الفرنسي بقي ثابتًا ولم يتحرك، بينما كانت الكرة بعيدة عن قلب دفاع ريال مدريد، قرار كوادرا فرنانديز كان صحيحًا في احتساب هذا الهدف".