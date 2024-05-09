"مثل وليد؟" .. شقيق الفراج يكشف ميوله الهلالية ويرشح رونالدو والبليهي لتمثيل دور كوميدي!

خالد الفراج: وليد "ملهمي" وبرنامج يسبب لي المتاعب!

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كشف الفنان خالد الفراج، عن انتمائه لنادي الهلال، متحدثًا عن شقيقه، الإعلامي الرياضي وليد الفراج، والذي وصفه بأنه "ملهمه" أن يكون أخيه.

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وتحدث خالد الفراج، عبر برنامج "صدى الملاعب"، عن رأيه إزاء أندية دوري روشن، قائلًا إنه يحب الاتحاد، ولكن بعد الهلال، كما يحترم النصر من أجل والده، الذي كان أول سكرتير عام للنادي، فيما وصف الأهلي بأنه "محسود"، لأنه يتعرقل كلما ارتفع.

وكشف خالد الفراج عن ميوله الهلالية، ليلتقى سؤالًا من الإعلامي مصطفى الآغا، قائلًا "مثل وليد؟"، ليضحك الفراج ويجيب عليه "روح اسأله!".

وأضاف الفراج أن شهرة وليد ساعدته، ولكن يناله بعض الغضب من مشجعي الكرة بسبب برنامج شقيقه، وهو الأمر الطبيعي من قِبل جماهير الكرة، فيما أوضح أنه يستمد طاقته من الناس.

وتحدث الفراج عن دوره في فيلم "أنا الاتحاد"، والذي يتحدث عن النادي ورفضه العريق للعنصرية والطبقية منذ يومه الأول، مضيفًا "اسمي المدير الغامض وأمثّل البيروقراطية وأهواء بعض التنفيذيين"، فيما كشف الفراج عن مفاجأة حول الفيلم، قائلًا إن أغلب العاملين في الفيلم ليسوا اتحاديين.

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وتحدث الفراج عن أفضل ثلاثة لاعبين في تاريخ السعودية، قائلًا "ماجد عبد الله ويوسف الثنيان وسالم الدوسري"، فيما أعرب عن تمنياته بمشاركة الثلاثي علي البليهي ورونالدو وكريم بنزيما في عمل فني كوميدي.

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