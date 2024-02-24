"مثل سفاح النساء" .. تصريحات صادمة من نجم إنجلترا السابق عن إعلامية إنجليزية!

استمرار هجوم نجم إنجلترا السابق على الكرة النسائية...

واصل جوي بارتون، لاعب منتخب إنجلترا ومانشستر سيتي السابق، تصريحاته المثيرة للجدل تجاه الكرة النسائية، بتصريح جديد هاجم فيه إحدى مراسلات القنوات الرياضية.

واشتهر بارتون بأنه ليس من المؤمنين بالكرة النسائية، وحديثه لا يتوقف عن التقليل منها مقارنة بالرجال، وهاجم هذه المرة أليكس سكوت، المراسلة في قناة "بي بي سي" الإنجليزية.

وسبق وأن سخر بارتون، من الثنائي لوسي وارد وإيني ألوكو، المحللتين بقناة "ITV"، وشبههما بزوجين من القتلة المتسلسلين.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعاد بارتون للهجوم على المحللات من جديد، وهذه المرة هاجم أليكس سكوت، وشبهها بالقاتل المتسلسل تيد بندي، الذي اعترف بارتكاب 30 جريمة قتل على الأقل.

وأثناء حديثه مع أحد الجماهير عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، هاجم بارتون المراسلة وكتب: "أليكس سكوت هي تيد بندي، التقديم".