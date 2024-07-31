"مثال يُحتذى به" .. لاعب فرنسا يدافع عن إنزو فيرنانديز رغم العنصرية ضده!

زميل فوفانا في تشيلسي قام بالعنصرية ضد جميع لاعبي فرنسا

دافع ويسلي فوفانا لاعب تشيلسي ومنتخب فرنسا، عن زميله الأرجنتيني إنزو فيرنانديز، على الرغم من ظهور الأخير في فيديو به إهانات عنصرية ضد الديوك.

فيرنانديز ظهر في فيديو رفقة لاعبي المنتخب الأرجنتيني بعد التتويج بكوبا أمريكا 2024، حيث قاموا بالهتاف: "يلعبون لفرنسا ولكنهم من أنجولا ووالدته نيجيرية ووالده كاميروني ولكن في جواز السفر فرنسي"، حيث قام إنزو بنشرها عبر حسابه على إنستجرام، وهي الأغنية التي أطلقتها جماهير الأرجنتين خلال نهائي كأس العالم 2022 ضد الديوك.

فوفانا قال خلال تصريحات نقلتها "ديلي ميل" البريطانية: "أعرف إنزو جيدًا، فهو ليس عنصري ولكن الفيديو فقط هو ما كان سيئًا وليس فقط إنزو بل كل المنتخب الأرجنتيني".

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وأضاف: "أشعر بالسعادة للعب بجوار فيرنانديز، ونحن بحاجة للبقاء معًا فنحن أقويًا معًا، وإذا كنت في جانب وإنزو في الآخر ونقاتل كل يوم أو لا نتحدث فلن نلعب بشكل جيد".

لاعب وسط تشيلسي واصل: "تحدثت مع إنزو وشرحت له لماذا لم يُعجبني الفيديو، واعتذر لي لأنه لم يرد إيذاء الجمهور الفرنسي أو أي شخص آخر، ولكن من الضروري عدم تكرار الفعل وأن نقوم بتوعية الجميع".

واختتم فوفانا تصريحاته قائلًا: "إنزو فيرنانديز هو مثال يُحتذى به، لأنه لاعب كبير ونجم كبير وهو يعرف ذلك جيدًا".