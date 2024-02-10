متى موعد كأس آسيا 2027؟ وأين تُقام؟

كل ما تريد معرفته عن النسخة المقبلة من بطولة كأس آسيا، وأين تقام؟...

انتهت بطولة كأس آسيا 2023، والتي استضافتها قطر، وشاهدنا فيها الكثير من المتعة والإثارة والمفاجآت غير المتوقعة وحضور مذهل في الملاعب القطرية.

وحقق منتخب قطر، في نسخة عام 2023، بعد الفوز على نظيره الأردني، بثلاثة أهداف لهدف، ليحقق العنابي اللقب للمرة الثانية على التوالي.

وعلى مدار السنوات الماضية شاهدنا تطور الكرة الآسيوية، والكثير من المتعة في البطولة الأغلى للقارة الصفراء، ومن المتوقع أن يزداد الحماس والتنافس بين المنتخبات في النسخة القادمة من البطولة.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد بطولة كأس آسيا القادمة، وأين تقام النسخة التاسعة عشر من المسابقة.

ما موعد كأس آسيا 2027؟

كما هو المتعارف عليه في بطولة كأس آسيا، من المنتظر أن تنطلق البطولة في يناير 2027 وحتى فبراير من العام ذاته.

أين تقام النسخة المقبلة من كأس آسيا؟

في الأول من فبراير لعام 2023، أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القادم، فوز المملكة العربية السعودية، بملف استضافة كأس آسيا 2027.

ومن المنتظر أن تقام البطولة، في أربع مدن سعودية وهم الرياض، جدة، الدمام، والخبر.

الحدث الموعد البلد المنظم كأس آسيا 2027 يناير 2027 إلى فبراير 2027 المملكة العربية السعودية

ما موعد قرعة آسيا آسيا 2027؟

لم يتم بعد تأكيد الموعد النهائي ومكان إقامة القرعة، على أن يتم الإعلان عن ذلك في الوقت المناسب.