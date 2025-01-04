متى موعد بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 27" القادمة؟ وأين تقام؟

تعرف على موعد بطولة كأس الخليج العربي القادمة "خليجي 27" وأين تقام...

انتهت بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26" والتي استضافتها الكويت، من ديسمبر 2024 وحتى يناير 2025، بفوز المنتخب البحريني، على نظيره العماني، في نهائي مثير.

وشهدت البطولة في نسختها الـ 26، الكثير من المتعة والإثارة، كما اعتادنا في كافة نسخ المسابقة، والآن تتجه الأنظار والتطلعات إلى النسخة المقبلة من البطولة.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد بطولة كأس الخليج العربي القادمة "خليجي 27" وأين تقام

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أين تقام بطولة كأس الخليج العربي القادمة "خليجي 27"؟

قرر اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، اسناد تنظيم النسخة الـ 27 من البطولة، إلى المملكة العربية السعودية.

وتعتبر النسخة القادمة من البطولة، هي الخامسة التي تنظم فيها المملكة العربية السعودية، بعدما استضافتها في عام 2014، وكانت المرة الأولى التي تستضيفها فيها خلال عام 1972.

ما موعد بطولة كأس الخليج العربي القادمة "خليجي 27"؟

كما هو المتعارف عليه، فإن بطولة كأس الخليج العربي "خليجي" تقام في الفترة من ديسمبر ويناير، من العام، إلا أن اتحاد كأس الخليج العربي، قرر تغيير المواعيد في النسخة القادمة.

ومن المنتظر أن تستضيف السعودية بطولة "خليجي 27" في سبتمبر 2026، وأوضح الاتحاد، أن سبب تغيير موعد البطولة هو استضافة المملكة العربية السعودية، منافسات بطولة كأس آسيا 2027، في يناير 2027.