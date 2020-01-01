متى تعود منافسات الدوري السعودي للمحترفين من جديد؟

بطولة الدوري السعودي للمحترفين والتي توقفت بقرار رسمي من وزارة الرياضة السعودية

حالة جدل كبيرة تشهدها منصات التواصل الاجتماعي بسبب الهلع الذي تسبب فيه تفشي فيروس كورونا بشكل واضح خلال الفترة الأخيرة، مما تسبب بشكل واضح على جميع المسابقات الرياضية حول العالم.

أحد أبرز البطولات التي تأثرت بهذا التوقف، بطولة الدوري السعودي للمحترفين والتي توقفت بقرار رسمي من وزارة الرياضة السعودية.

وشهد يوم 14 مارس إقرار وزارة الرياضة السعودية إيقاف النشاط الرياضي في المملكة حتى إشعار آخر، ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للتصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، مما يعني توقف دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي بعد لعب 22 جولة وقبل نهايته بـ8 جولات.

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فيروس كورونا الذي وُلد في الصين ومن ثم بدأ غزو مختلف دول العالم ترك أثره السلبي بقوة على كرة القدم، إذ جُمد النشاط الكروي في العديد من الدول وأبرزها إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية، فيما تُلعب المباريات في عدة دول مثل الإمارات ومصر دون جماهير.

وأعلنت وزارة الرياضة السعودية عبر بيان ظهر على حسابها الرسمي على تويتر تعليق النشاط الرياضي في المملكة بمختلف الألعاب الرياضية وكافة البطولات والمسابقات وكذلك إغلاق الصالات والمراكز الرياضية الخاصة حتى إشعار آخر، وذلك بناء على توصيات اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد.

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وأوضح البيان أن هذا الإجراء جاء امتدادًا للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في السعودية لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) حفاظًا على سلامة المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية.

وكان من المفترض أن تُلعب الأحد الماضي مباراتي نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وتجمع الأولى بين أبها والهلال والثانية بين الأهلي والنصر، لكن تم تأجيل المباراتين طبقًا لقرار الوزارة الجديد.

الأمر الغامض حاليًا هو موعد عودة الدوري السعودي من جديد حيث شددت وزارة الرياض أمس على ضرورة التزام جميع الأندية بالإجراءات الاحترازية وعدم عودة التدريبات إلا بوجود قرار رسمي.

هذه الأحداث جعلت البعض يتحدث عن وجود إمكانية لإلغاء النسخة الحالية من المسابقة، ولكن الأمر لم يتأكد بعد حيث صرح إبراهيم القاسم الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم حول إمكانية منح الهلال لقب الدوري السعودي للمحترفين الموسم الحالي 2019\2020.

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ونفى القاسم أن يكون قد يتم حسم الأمر لصالح الهلال في حال إلغاء الدوري كونه المتصدر لجدول ترتيب الدوري في التوقيت الحالي بفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه.

وفي تصريحاته تلفزيونية قال : "الحديث عن هذا السيناريو مُبكر جدًا ولا يوجد أي خيارات مطروحة على طاولة الاتحاد في الوقت الحالي بشأن هذا الأمر".

وواصل القاسم تصريحاته : "السيناريوهات المطروحة الآن تتحدث عن إقامة الدوري واستكمال مسابقات كرة القدم على جميع مستوياتها، فالحديث مبكر جدا عن نظام التتويج، والحديث الآن عن استكمال الدوري فقط".

يُذكر أن حالة جدل كبيرة تشهدها مواقع التواصل الاجتماعي حول مصير المسابقة المحلية سواء بتتويج الهلال أو النصر حامل اللقب.