متى اهتم برشلونة بتريناكو؟ ومن هو الفائز الأكبر من الصفقة؟

لماذا اللاعب البرتغالي تريناكو دون كل المتاحين في سوق الانتقالات الذي أصر برشلونة على ضمه في الشتاء؟

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن تفاصيل اهتمام فريق برشلونة بلاعبه المنضم حديثًا من صفوف سبورتنج براجا تريناكو.

جاء هذا عبر صفحات صحيفة "سبورت" والتي أكدت أن اهتمام النادي باللاعب يعود لعام 2017 عندما كان يلعب مع منتخب بللاده في بطولة أوروبا تحت الـ 19 عامًا في فنلندا.

وقابل بيب سيجورا المدير الرياضي لبرشلونة في ذلك الوقت وكيل اللاعب في فنلندا للاستفسار عن وضعه، وأخبرهم أن الشرط الجزائي الخاص به يبلغ 12 ونصف مليون يورو، وهو ما كان البلوجرانا يرفضون دفعه وتقدموا بعرض قيمته خمسة مليون يورو رفضهم براجا.

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وفي يناير من العام الماضي ظهر أن يوفنتوس قريبًا من حسم الصفقة لنفسه لكن في النهاية لم يتوصل براجا لاتفاق مع السيدة العجوز. ليعود برشلونة في صيف 2019 ويقدم عرضًا جديدًا بعد كأس العالم تحت الـ 20 الذي أقيم في بولندا وأخبرت إدارة النادي الكتالوني وكيل اللاعب برغبتهم في ضمه مقابل 15 مليون يورو وهو الرقم الذي رفضه النادي البرتغالي أيضًا.

واستمر اهتمام برشلونة باللاعب طوال تلك الفترة بحسب ما ذكرت الصحيفة بالرغم من قرب أتالانتا وبنفيكا في نهاية الصيف الماضي من ضمه.

كما كشفت الصحيفة عن حصول جورج مينديش وكيل أبيل رويز على مبلغ سبعة ملايين يورو لو عاد لبرشلونة في المستقبل.

وينص العقد بين برشلونة وبراجا على السماح للنادي الكتالوني بالحصول على لاعبه في أي وقت بعد يونيو 2020 مقابل 45 مليون يورو.