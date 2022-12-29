متهم بالاستهتار.. بوجبا يسخر من انتقادات جماهير يوفنتوس!

بوجبا لا يهتم بتعرضه لإصابة جديدة

رد متوسط الميدان الفرنسي بول بوجبا على جماهير فريق يوفنتوس الغاضبة منه، إذ ذهب لاعب مانشستر يونايتد السابق لقطاء عطلته الحالية بالتزلج، مما أزعج عشاق اليوفي.

وكان بوجبا قد انضم للبيانكونيري في بداية الموسم، لكنه لم يستطع الدخول في مواجهات الفريق بصورة طبيعية بسبب إصابة في الركبة أبعدته عن المشاركة في كأس العالم والملاعب بعد عملية جراحية قد أجراها.

وبعد عودته من الإصابة، سافر بول إلى قطر من أجل مشاهدة مباراة نهائي كأس العالم قطر 2022، بين فرنسا والأرجنتين.

ثم عاد لاعب منتخب الديوك لقضاء عطلته بالتزلج في الجبال الجليدية، وهو ما أغضب عشاق البيانكونيري بسبب قلقهم من مشاركة بوجبا في رياضة معروف عنها أنها خطيرة وقد تكلفه إصابة جديدة.

لكن لاعب يوفنتوس قد رد على تلك الانتقادات من خلال نشر مقطع فيديو له عبر إنستجرام وهو يتزلج، وكتب عليه: "أنا أتزلج من أجل أولئك الذين كانوا يتجولون".

جدير بالذكر أن فريق يوفنتوس سوف يلعب مواجهته الأولى بالدوري الإيطالي يوم الأربعاء المقبل ضد نادي كريمونيزي، ضمن الجولة الـ 16 من السكوديتو.