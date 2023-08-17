متهمة بتجارة المخدرات .. "ميسي وألفيش ساعدا زوجتي في السجن"!

حادثة قتل تُعيد للأذهان موقف إنساني لـ ليونيل ميسي وداني ألفيش!

كشف اليوتيوبر الإسباني فرانك دي لا جونجلا تفاصيل خاصة لمساعدة ليونيل ميسي وداني ألفيش له من أجل تحسين إقامة زوجته في سجن تيلاندي.

طفت على الساحة الإسبانية قضية شائكة حيث اتهم نجل رودولفو سانشو بقتل شخص وتقطيع جثته في تايلاند، مما كشف عن تفاصيل لمساعدة إنسانية قام به نجمي برشلونة في الماضي.

وذكر فرانك دي لا جونجلا أن زوجته السابقة كانت قادرة على عناق أطفالها بفضل مساعدة ميسي وألفيش، اللذين تحركوا في برشلونة لتقريب الزيارات بينها وبين أطفالها، على الأقل مرة واحدة في الأسبوع.

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وتحدث فرانك دي لا جونجلا عن مساعدة ميسي لزوجته في قضية المخدرات قائلا: "يويي قضت تسعة أشهر دون أن تحتضن أطفالها، وكانت قادرة على القيام بذلك بفضل ميسي وبرشلونة اللذين طلبوا ذلك من شخص مهم، ميسي وألفيش تدخلوا لمساعدة زوجتي السابقة لترى أطفالها، كانوا يلتقون مرة في الأسبوع وكان من الممكن أن تعانقهم مرة واحدة في العام".

في عام 2015، شكر فرانك دي لا جونجلا بشكل علني على ما فعله ميسي وألفيش من أجل تسهيل إقامة يويي في السجن التايلاندي.

حيث قال: "ميسي كان أول من سأل مباشرةً عن حالة يويي لوفد تايلاندي. كما سأل لويس إنريكي وداني ألفيش، لقد ساعدوني بشكل كبير إنه مذهل بالنسبة لي أن يأتي هذا من تلقاء أنفسهم، وأنا ممتن لهم، طلبت نفس الشيء من رياضيين آخرين، لكن إذا لم يحصلوا على المال لا يحركون أي شيء".