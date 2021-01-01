متهمًا إياه بالغطس .. ألفاظ نابية من معلق إنجليزي في حق محمد صلاح

موجة غضب وجدل كبير

قام أحد المذيعين بقناة Arsenal Fan TV بإطلاق عبارات حادة للغاية في حق النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول خلال مباراة الريدز بالأمس أمام آرسنال.

وكشفت شبكة "ليفربول إيكو" ذلك وأشارت إليه بعد ساعات من انتهاء المباراة، حيث أن غضب الرجل من الخسارة ولقطة صلاح لم يمنعه من إطلاق كلمات لا يصح التفوه بها.

وفاز ليفربول على مضيفه آرسنال بثلاثية نظيفة مساء أمس، في المباراة التي جمعت بينهما بملعب الإمارات ضمن الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

صلاح سجل هدفًا وعزز سجل أرقامه، ولكنه لم يسلم من الانتقادات التي جاءت حادة في هذه المرة وبعبارات قاسية، والسبب هو اتهامه بالغطس من أجل الحصول على ركلة جزاء.

وأثناء المباراة، وفي لقطة سقط فيها محمد صلاح مطالبًا بالحصول على ركلة جزاء، فقد أحد المعلقين بالقناة أعصابه وأطلق كلمات اتهم فيها النجم المصري بالتحايل وادعاء السقوط.

وقال الرجل: "يا صلاح أنت غشاش،نعم غشاش، انظر، انظر، كيف يرمي بنفسه بحثًا عن ركلة جزاء، إنه يشبه الدولفين في تلك الحركات، انظر من جديد كيف يمثّل، لا تقطع الإعادة أرجوك دعني أشاهده".

وتضمنت عبارات الرجل ألفاظًا نابية أثناء اللقطة وتفاعله مع تعليقات الجماهير، الأمر الذي أثار الجدل كونه تخطى مساحة الانتقاد الإعلامي ودخل في حيز الإساءة المرفوضة.

"من حق صلاح أن يغضب، وأرقامه تتحدث عن نفسها"

جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة كانت قد أكدت أن محمد صلاح سيرحل عن الفريق بنهاية الموسم الجاري بسبب خلافاته مع يورجن كلوب وساديو ماني.