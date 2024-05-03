متنفس جديد للمنتخبات.. الاتحاد الأوروبي يستجيب لمطالب الفرق المشاركة في يورو 2024!

قرار جديد من الاتحاد الأوروبي...

اتخذ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، قرارًا جديدًا قبل انطلاق بطولة يورو 2024، واستجاب لطلبات المنتخبات التي ستشارك في البطولة، التي تستضيفها ألمانيا.

ومن المنتظر أن تستضيف ألمانيا، بطولة اليورو في الصيف الحالي، خلال الفترة من 14 يونيو، وحتى 14 يوليو، بمشاركة 24 منتخبًا.

وقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، زيادة قائمة المنتخبات التي تشارك في البطولة، لتصبح 26 لاعبًا، بدلًا من 23.

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وأوضح الاتحاد الأوروبي، في بيانه أن الزيادة ليست إلزامية على المنتخبات، ولكن سيتعين على كل منتخب ابلاغ الاتحاد بقائمته النهائية سواء كانت 26 لاعبًا، أو 23 بحد أقصى يوم 7 يونيو القادم.

وكانت المنتخبات التي تشارك في البطولة، قد طالبت بزيادة القائمة بسبب خوفها من ارهاق اللاعبين، ولتوفير خيارات أكثر للمدربين في اختيار اللاعبين، على غرار ما حدث في البطولة السابقة، والتي زادت فيها القائمة إلى 26 لاعبًا أيضًا ولكن بسبب جائحة كورونا.