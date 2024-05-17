متفوقًا على نجم مانشستر سيتي.. بالمر يفوز بجائزة أفضل شاب في الدوري الإنجليزي رسميًا

بالمر أفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي...

نجح كول بالمر، لاعب تشيلسي، في الفوز بجائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي لموسم 2023-2024.

وتمكن بالمر صاحب الـ 22 عامًا، من حسم الجائزة لصالحه متفوقًا على فيل فودين، لاعب مانشستر سيتي.

وكان بالمر قد انضم إلى صفوف الفريق اللندني، في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، مقابل 40 مليون جنيه إسترليني، بعقد يمتد حتى صيف 2030.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وشارك اللاعب الإنجليزي هذا الموسم مع تشيلسي، في 45 مباراة بكافة البطولات، نجح خلالهم في تسجيل 25 هدفًا وصناعة 14 آخرين.

ويحتل بالمر مع تشيلسي، المركز السادس في ترتيب البريميرليج برصيد 60 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن المركزين السابع والثامن، قبل نهاية الدوري الإنجليزي بجولة واحدة.

جدير بالذكر أن تشيلسي، سيستضيف نظيره بورنموث، في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي، والمقرر إقامتها يوم الاحد القادم، وسيعمل البلوز على حسم المباراة لصالحهم، لحجز مقعد في إحدى البطولات الأوروبية الموسم المقبل.