متعب موضحاً سبب اعتزاله: لم أستطع اللعب لأي فريق غير الأهلي

متعب يوضح سبب اعتزاله وهل يعود للأهلي إن طلبه في الوقت الحالي؟

فيسبوك تويتر بلال محمد

أوضح عماد متعب، لاعب النادي الأهلي السابق والمحلل الرياضي الحالي، سبب اعتزاله كرة القدم، مطلع الموسم الحالي.

وقال متعب في تصريحات تلفزيونية: "وصل لي عرضاً من النمسا منذ حوالي شهراً، ولكن بالنسبة لي كان قراراً صعباً العودة للملاعب بعد الاعتزال".

وتابع: "إذا كان هذا العرض من النادي الأهلي، كنت سأكون في الملعب من الغد، دون أي تفاصيل، كانت أمنيتي أن اختم مسيرتي في الأهلي، كنت أحلم أن أخوض آخر مباراة في حياتي وسط جمهور الأهلي وبقميص الفريق".

وواصل: "السبب الذي جعلني اعتزال، هو أنني لم أستطع اللعب لأي فريق غير النادي الأهلي، وأنني شعرت بأن باب عودتي للأهلي كان مغلقاً".

الجدير بالذكر أن متعب أعلن اعتزاله، مطلع الموسم الحالي بعد رحلة احتراف قصيرة لمدة ستة أشهر في السعودية، مع التعاون، في النصف الأخير من الموسم الماضي.