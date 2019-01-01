متعب: الزمالك قادر على تخطي حسنية أكادير.. وهو الأحق بلقب الكونفدرالية

الزمالك يقدم مستوى مميز في الموسم

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث عماد متعب، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن مواجهة الزمالك وحسنية أكادير التي ستقام غدًا على ملعب السويس، في إياب دور ربع النهائي بالكونفدرالية.

وتعادل الزمالك مع أكادير، سلبيًا، في لقاء الذهاب الذي أقيم في المغرب الأحد الماضي، لتكون مباراة العودة على صفيح ساخن بين الفريقين.

وقال متعب في تصريحات تلفزيونية: "الزمالك قادر على تخطي حسنية أكادير، وتكملة المشوار والتتويج بالبطولة أيضًا، فهو أفضل فريق في الكونفدرالية في الموسم الحالي".

وأضاف: "الزمالك ينافس بقوة في بطولتين هم الدوري والكونفدرالية، وتعرض اللاعبين لبعض من الإجهاد البدني ولكن ليس هذا وقت الإراحة، يجب أن يواصلوا المنافسة".

وتابع متعب: "الزمالك دافع بشكل جيد في لقاء الذهاب أمام أكادير، وتمكن في حماية شباكه وعدم استقبال أي هدف، ولكن لا يجب المغامرة في مباراة غدًا".

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ويسعى الزمالك للفوز بأي نتيجة في لقاء الغد، حيث التعادل الإيجابي لصالح حسنية أكادير.