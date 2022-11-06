متراجع حتى في المشاركة باللعب .. مدافع يتفوق على صلاح في صناعة الفرص

مستوى صلاح في تراجع

يمر النجم الدولي المصري محمد صلاح بفترة سيئة منذ بداية الموسم حتى الآن، نجم ليفربول يمر بتراجع واضح في مستواه حاله كحال بقية عناصر الريدز في كتيبة المدرب يورجن كلوب.

البعض تحدث عن انخفاض مستوى صلاح بسبب تواجده في أدوار جديدة متعلقة بصناعة الفرص والدخول أكثر في منظومة اللعب، والابتعاد عن المرمى والتسجيل.

لكن صحيفة "دايلي ميل" قد نشرت تقريرًا توضح فيها بعض الأرقام التي تقول إن صلاح لم يكن مميزًا هذا الموسم في الأدوار الجديدة، بل صنع فرص أقل من مدافع نيوكاسل.

فبحسب ما نشر من موقع "أوبتا" للأرقام والإحصائيات، صنع الظهير الأيمن كيران تريبيير 31 فرصة، أكثر من محمد صلاح وبرونو فيرنانديش بصناعتهم لـ 29 فرصة.

جدير بالذكر أن فريق نيوكاسل قد حقق انطلاقة أفضل من ليفربول مع بداية الموسم الحالي، حيث يتواجد في المربع الذهبي، فيما يتواجد الريدز بالمركز التاسع في جدول الترتيب.