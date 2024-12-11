واقعة أسالت الكثير من الحبر في كرة القدم الإسبانية

رفضت الدائرة الثامنة بالمحكمة الإقليمية لبرشلونة الاستئناف الذي تقدم به الإسباني هوجو مالو لاعب سيلتا فيجو الأسبق فيما يتعلق بالوقائع التي أدين بها قضائيًا وبشكل رسمي في سبتمبر الماضي.

ففي ذلك التاريخ، أصدرت المحكمة الجنائية رقم 19 ببرشلونة حكماً يتهم مالو بارتكاب جريمة جنسية تجاه المرأة التي كانت ترتدي تميمة فريق إسبانيول أثناء لقاء سيلتا فيجو نادي هوجو مالو مع الفريق الكتالوني، وقد تم التصديق على هذه الوقائع الآن من قبل محكمة أعلى.

وأكدت المحكمة التي تتألف من ستة قضاة سبب الإدانة الذي تضمنه الحكم الصادر قبل ثلاثة أشهر: "لقد تم التأكد بشكل كامل من أن الأحداث وقعت كما وصفتها الضحية"، كما أوضح سادتهم في القرار. وهو الحكم الذي يلغي افتراض البراءة الذي حاول هوجو مالو المطالبة به.

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ومرت أكثر من خمس سنوات على ما شهدته تلك المباراة بين إسبانيول وسيلتا فيجو، ففي 24 أبريل 2019، كان الفريقان يواجهان بعضهما البعض عندما قام قائد فريق فيجو آنذاك، أثناء التحية المعتادة بين لاعبي الفريقين، بلمس أجزاء حساسة من جسد العاملة التي ترتدي ملابس تميمة إسبانيول، كارمي كوما.

ورأى القاضي سالفادور رويج تيجيدور في الحكم الأولي أن اتهام المدعي للاعب كرة القدم المدعى عليه قد ثبت: "بقصد إرضاء مزاجه الشهواني، مما أجبر الضحية على التراجع ودفع المتهم بعيدًا بيدها اليمنى".

سيتعين على هوجو مالو الآن دفع غرامة قدرها 7000 يورو بالإضافة إلى التكلفة الكاملة للإجراءات. كما ينص الحكم على أنه لا ينبغي فرض الحد الأدنى من العقوبة لأنه "لم يكن هناك أي أي فعل يدل على ندم المتهم على سلوكه تجاه الضحية"،