متجاهلًا الهلال .. خالد عيسى يكشف كيف كانت مواجهة النصر مفتاح الفوز بدوري أبطال آسيا

حارس مرمى العين يتحدث بعد الإنجاز المذهل

كشف خالد عيسى حارس مرمى العين خلال تصريحاته عقب الفوز بدوري أبطال آسيا كيف كانت مواجهة النصر السعودي في ربع النهائي مفتاح الإنجاز المذهل.

العين هزم يوكوهاما مارينوس الياباني على ملعبه، هزاع بن زايد، أمس السبت بخمسة أهداف مقابل هدف واحد في إياب نهاي دوري أبطال آسيا ليُتوج باللقب بنتيجة إجمالية 6-3.

الزعيم الإماراتي كان قد تجاوز النصر والهلال في ربع ونصف نهائي دوري الأبطال على الترتيب في مفاجأة هزت عرش الكرة السعودية، وقد كشف عيسى أن المباراة الأولى من مواجهات الناديين السعوديين الأربعة كانت مفتاح الفوز باللقب.

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إذ قال لقناة "SSC" "سعداء جدًا بالإنجاز وفرحة الجمهور خاصة أنها جاءت بعد معاناة لموسمين على المستوى المحلي، سر التتويج في رؤية وثقة الشيخ هزاع بن زايد. شعرت بقدرتنا على فعل شيء والمضي بعيدًا والفوز باللقب بعد مباراة الذهاب أمام النصر".

وأضاف حول أهم تصدياته خلال المشوار القاري لقناة أبو ظبي الرياضية "جميع تصدياتي خلال البطولة كانت مهمة ومؤثرة، لكن التصدي الذي صنع الفارق وغير مسار المباراة ذلك الذي كان لفرصة كريستيانو رونالدو خلال مباراة الذهاب أمام النصر، لأنها أبقتنا متقدمين بهدف نظف وساعدتنا على حسم المواجهة لصالحنا".

أتم "التصدي لفرصة النهائي أمام يوكوهاما التي انقلبت إلى فرصة لنا قادها سفيان رحيمي وأدت إلى طرد حارس مرمى المنافس سيبقى كذلك من التصديات القريبة إلى قلبي".