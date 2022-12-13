متأثر نفسيًا؟ رسالة غامضة من رونالدو عن جوانب الواقع!

نشر كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال رسالة غامضة عبر حسابه على تطبيق "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي، بعد يومين فقط من خروج "الرحالة" الصادم من منافسات كأس العالم 2022.
اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا لم يشارك أساسيًا أمام المغرب في مباراة ربع النهائي التي خسرها منتخب البرتغال بهدف دون رد، بعد أن فقد حظوظه مع المدرب فرناندو سانتوش.
رونالدو، ومع استمرار حالة الغموض حول ناديه المقبل، نشر "صاروخ ماديرا" رسالة عبر خاصية القصص في حسابه بتطبيق "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي، كشف خلالها عن "ثلاثة جوانب للواقع".
الصورة التي شاركها المهاجم البرتغالي، كانت عبارة عن شاشة تلفاز، كُتب عليها: "الجوانب الثلاثة للواقع، الألم، وعدم اليقين، والعمل المستمر".instagram
الصورة مأخوذة من فيلم وثائقي حديث على شبكة "Netflix" للبث الرقمي أخرجه جوناه هيل بعنوان "ستونز"، ويتحدث عن المعالج النفسي الأمريكي فيل ستونز، والذي يعمل على تحسين جودة الحياة.
وحتى الآن، لم يكشف رونالدو عن مستقبله وناديه الجديد، بعد أن تم فسخ عقده مع مانشستر يونايتد بالتراضي في نوفمبر الماضي.
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