مبروك .. رد غريب من جوارديولا على تألق لاعبه السابق!

تعرض للضغط لتوضيح إجابته

رد غريب وغير متوقع من المدرب بيب جوارديولا على نجاح كول بالمر لاعب مانشستر سيتي السابق مع فريقه الجديد تشيلسي.

بالمر الذي تخرج من أكاديمية سيتي غادر الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، متوجهًا إلى البلوز في صفقة وصلت قيمتها 42.5 مليون جنيه استرليني، ويعيش فترة مميزة مع الفريق اللندني.

وقبل المواجهة بين تشيلسي ومانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي غدًا، الأحد، سُئل جوارديولا عن رأيه في نجاح بالمر وأجاب قائلًا:"مبروك لتشيلسي وله".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعندما تم الضغط عليه لتقييم أدائه مع تشيلسي قال الإسباني:"سعيد حقًا بما قدمه، لقد أراد اللعب بانتظام وحصل على ذلك، تهانينا له لأنه تخرج من أكاديمية النادي وحقق النجاح الذي يستحقه وأتمنى له الأفضل".

يذكر أن بالمر نجح في تسجيل 5 أهداف وقام بصناعة 4 في 13 مباراة لعبها مع تشيلسي بكل المناسبات حتى الآن.