شاهد غرف ملابس المنتخبين
غرف الملابس جاهزة لاستقبال مصر 🇪🇬 والكونغو 🇨🇩#مصر_الكونغو #TotalAFCON2019 pic.twitter.com/JGbX13NJRW— CAF - عربي (@caf_online_AR) June 26, 2019
تشكيل منتخب الكونغو الديمقراطية
يبدأ المدرب فلوران إيبينجي بطريقة 4/4/2 وتضم كلًا من
فومي ماتمبي لي / إيساما مبيكو / مارسيل تيشيراند / كريستيان لوينداما / نجوندا موزينجا / ميرفيلي بوكادي بوبي / تريسور مبوتو / ويلفريد موكي / جاكويز ماجوما / سيدريك باكامبو / جوناثان بولنجي
بريث أسومبالونجا / أرثر ماسواكو / تشادراك أكولو / أنطوني مبيمبا / إيليا ميشاك / يوسف مولوبو / بارفايت مانداندا / بول جوزيه مبوكو / دجوما شاباني / بوبو أونجيندا
التشكيل | تشكيل الفريقين لمباراة #EGYCOD #TotalAFCON2019 pic.twitter.com/kkdHcg7evV— CAF - عربي (@caf_online_AR) June 26, 2019
الزي الرسمي الذي سيرتديه لاعبي منتخب مصر في مباراة اليوم
أجرى المنتخب الوطني تعديلا على الألوان التي سيرتديها اليوم أمام الكونغو— Egypt National Football Team (@Pharaohs) June 26, 2019
بناء على تعليمات مراقب المباراة منعا لحدوث تشابه في الألوان بين الفريقين.
وعلى ذلك سيرتدي المنتخب الوطني الشورت الأسود بدلا من الأبيض
مع القميص الأحمر والجوارب السوداء . #ThePharaohs#TotalAFCON2019 pic.twitter.com/WdlMP9lESu
تشكيل منتخب مصر
يبدأ المدرب خافيير أجيري بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من
محمد الشناوي / أحمد المحمدي / محمود علاء / أحمد حجازي / أيمن أشرف / محمد النني / طارق حامد / محمود حسن تريزيجيه / عبدالله السعيد / محمد صلاح / مروان محسن
البدلاء / عمر جابر / أحمد أيمن منصور / محمود جنش / أحمد حسن كوكا / أحمد علي / محمود حمدي / علي غزال / وليد سليمان / أحمد الشناوي / نبيل دونجا / باهر المحدي
إليكم تشكيل #الفراعنة لمباراة اليوم 🆚@fecofa_kinshasa #ThePharaohs#TotalAFCON2019 #EGYCON 🇪🇬🇨🇩 pic.twitter.com/gj1DSvwOwQ— Egypt National Football Team (@Pharaohs) June 26, 2019
خاض منتخب الكونغو أولى مبارياته في الكان أمام المنتخب الأوغندي، وخسروا هذا اللقاء بهدفين دون رد، لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات، وخاض المنتخب وديتين منذ أيام استعدادًا لبطولة أمم إفريقيا، الأولى أمام منتخب بوركينا فاسو، وانتهت بالتعادل السلبي، والثانية أمام المنتخب الكيني وحُسمت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، وتأهل الفريق إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019، بعد أن نجحوا في حسم وصافة المجموعة السابعة في التصفيات برصيد تسع نقاط.
انتصر الفراعنة في مُستهل مشوارهم في البطولة الإفريقية على حساب منتخب المحاربون بهدف دون رد، وشهدت المباراة تألق عدد كبير من لاعبي المنتخب الوطني المحليين والمحترفين، وسيدخل المنتخب المصري هذا اللقاء بحثًا عن تحقيق الفوز والوصول للنقطة السادسة لضمان التأهل رسميًا إلى الدور القادم، يذكر أن أصحاب الأرض متواجدين على رأس المجموعة الأولي رفقة كلًا من الكونغو الديمقراطية، أوغندا، زيمبابوي.