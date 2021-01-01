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محدث | تغطية حية لانتخابات رئاسة برشلونة

ساعات على انتهاء عملية الاقتراع لتعيين رئيس جديد لبرشلونة خلفاً لجوسيب ماريا بارتوميو

محدث
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barcelona election

2021-03-07T21:03:20Z

2021-03-07T20:58:04Z

نهاية العد في أحد صناديق الاقتراع بملعب الكامب نو |

 154 لابورتا 

فونت 85

21 فريتشا

3 محايد

1 بيضاء

 

مراسل شبكة البي ان أشرف بن عياد يؤكد النتيجة

2021-03-07T20:51:36Z

لابورتا سيُسافر مع الفريق الى باريس

2021-03-07T20:33:58Z

أكثر من 58% في الاستطلاعات الأولية

2021-03-07T20:06:55Z

طاقم لابورتا يحتفل بعد النتائج الأولية

2021-03-07T20:02:43Z

تأكيدات عن فوز لابورتا

2021-03-07T19:58:10Z

هجمة شرسة من النسويات على خوان لابورتا بسبب إيحاء جنسي

2021-03-07T19:55:02Z

كلمة لفتاة قاصر تسببت في كثير من الجدل

Joan Laporta Barcelona
Getty

نتائج الاستطلاعات الأولية

2021-03-07T19:54:25Z

لابورتا يتقدّم بفارق كبير عن منافسيه

وفق القناة الثالثة الكتلونية: 

لابورتا الأول بـ58.3% من الأصوات

فونت الثاني بـ31.3%

وفريشيا الثالث بـ9.3%

 

أعداد المصوتين تتجاوز انتخابات 2015 رغم استمرار العملية

2021-03-07T19:38:16Z

عدد المصوتين قبل 50 دقيقة

Josep Maria Bartomeu Barcelona elections
Getty Images