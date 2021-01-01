محدث | تغطية حية لانتخابات رئاسة برشلونة

أحدهم صوّت لأومتيتي
OJO! El NULO que me llega de hoy en las #eleccionsFCB 🤣🤣 @samumtiti pic.twitter.com/ohUEQ0581z— Gerard Romero (@gerardromero) March 7, 2021
لويس كاراسكو (حملة لابورتا): لابورتا قد يحصل على أعلى نتيجة تصويت في تاريخ انتخابات نادي برشلونة pic.twitter.com/N0OaEfHKCc— FCB World (@FCBW_A7) March 7, 2021
نهاية العد في أحد صناديق الاقتراع بملعب الكامب نو |
154 لابورتا
فونت 85
21 فريتشا
3 محايد
1 بيضاء
🧐 Una de las mesas que contó en el Camp Nou acabó recién con:— Gerard Romero (@gerardromero) March 7, 2021
Laporta 154
Font 85
Freixa 21
3 nulos
1 blanco#EleccionsFCB
مراسل شبكة البي ان أشرف بن عياد يؤكد النتيجة
🚨🚨🚨 جوان لابورتا سيكون رئيسا جديدا لبرشلونة ✅✅✅ pic.twitter.com/LGQaKmZEs0— Achraf Ben Ayad (@Benayadachraf) March 7, 2021
لابورتا سيُسافر مع الفريق الى باريس
Laporta will travel to Paris accompanying the team. [@jvehils]— barcacentre (@barcacentre) March 7, 2021
أكثر من 58% في الاستطلاعات الأولية
According to a poll conducted by TV3, Joan Laporta will become FC Barcelona's new president with 58 percent of the vote; though the official count has yet to start 📨 pic.twitter.com/hWY3BnHrO4— International Champions Cup (@IntChampionsCup) March 7, 2021
طاقم لابورتا يحتفل بعد النتائج الأولية
🚨 من داخل حملة لابورتا: تصفيقات وهتافات: الرئيس.. الرئيس!! pic.twitter.com/7yuABImxqU— FCB World (@FCBW_A7) March 7, 2021
تأكيدات عن فوز لابورتا
استطلاع القناة الكاتالونية الثالثة يؤكد فوز لابورتا 🚨🚨🚨— Achraf Ben Ayad (@Benayadachraf) March 7, 2021
هجمة شرسة من النسويات على خوان لابورتا بسبب إيحاء جنسي
كلمة لفتاة قاصر تسببت في كثير من الجدل
هجمة شرسة من النسويات (في اسبانيا) ضد المرشح للرئاسة, خوان لابورتا https://t.co/aelwPzEeXU pic.twitter.com/M7KwmYE9Ss— FCB World (@FCBW_A7) March 7, 2021
نتائج الاستطلاعات الأولية
لابورتا يتقدّم بفارق كبير عن منافسيه
وفق القناة الثالثة الكتلونية:
لابورتا الأول بـ58.3% من الأصوات
Sondeo Tv3 Joan Laporta 58,3 %— Alfredo Martínez (@Alfremartinezz) March 7, 2021
Víctor Font 31,3 %
Toni Freixa 9,3 %
فونت الثاني بـ31.3%
وفريشيا الثالث بـ9.3%
أعداد المصوتين تتجاوز انتخابات 2015 رغم استمرار العملية
عدد المصوتين قبل 50 دقيقة
حتى الآن، 55,676 مصوت ادلى بصوته في الانتخابات،— FCB World (@FCBW_A7) March 7, 2021
- تبقى 50 دقيقة على اغلاق مراكز الاقتراع. pic.twitter.com/1O8rB4UeGM